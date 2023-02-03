Армия Российской Федерации наступает, фронт вплотную приближается к Славянску.
Об этом со ссылкой на главу города Вадима Ляха сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Граждан Славянска призывают эвакуироваться из-за того, что приближается линии фронта, заявил "гауляйтер".
"Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов, частота будет расти, и, соответственно, опасность также будет расти", — подытожил Лях.
Ранее сообщалось, что армия России продолжает наступление на Лиманском направлении.
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