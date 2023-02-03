Российская армия наступает: фронт приближается к Славянску

Армия Российской Федерации наступает, фронт вплотную приближается к Славянску.

Об этом со ссылкой на главу города Вадима Ляха сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Граждан Славянска призывают эвакуироваться из-за того, что приближается линии фронта, заявил "гауляйтер".

"Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов, частота будет расти, и, соответственно, опасность также будет расти", — подытожил Лях.

Ранее сообщалось, что армия России продолжает наступление на Лиманском направлении.