РИА Новости: ВСУ делают из Снигирёвки военную базу с танками, маскируясь под мирных жителей

ВСУ развернули на территории Снигирёвки в Херсонской области военную базу с танками, маскируясь под мирных граждан, сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, националисты базируются в жилых домах и социальных объектах, что противоречит международному праву. В райцентр пригнали около 20 танков.

"Несмотря на то что этот населённый пункт (Снигирёвка. — Прим. ред.) находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, он всё ещё представляет из себя военную базу. Там размещаются украинские военнослужащие, там размещаются военные объекты", — пояснил мэр РИА Новости.

Барбашов уточнил, что такое же положение дел в Павловке и Васильевке. Администрации знают конкретные адреса, где националисты размещаются, но подходы к пунктам заминированны.

"То есть понятно, что жителей нашего района украинская власть при отступлении будет использовать в качестве живого щита", — резюмировал градоначальник.