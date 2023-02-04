Попытка киевских властей "отбить Крым" приведёт к страшному для украинской стороны военному ответу. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов в беседе с РИА Новости.
По словам политика, любая попытка наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) приведёт к военному ответу России, от которого они не смогут оправиться.
Депутат отметил, что Крым надёжно защищен и имеет для России сакральное значение.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик также оценил шанс Украины захватить Крым. По его мнению, если Киев пошлёт штурмовые бригады для взятия полуострова, то в лучшем случае они доедут только до линии боевого соприкосновения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США хотят воплотить в жизнь "теорию большого взрыва".