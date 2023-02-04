В Крыму заявили, что попытка ВСУ "отбить" полуостров приведёт к "страшному военному ответу"

Попытка киевских властей "отбить Крым" приведёт к страшному для украинской стороны военному ответу. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов в беседе с РИА Новости.

По словам политика, любая попытка наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) приведёт к военному ответу России, от которого они не смогут оправиться.

Депутат отметил, что Крым надёжно защищен и имеет для России сакральное значение.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик также оценил шанс Украины захватить Крым. По его мнению, если Киев пошлёт штурмовые бригады для взятия полуострова, то в лучшем случае они доедут только до линии боевого соприкосновения.