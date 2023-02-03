Если Киев пошлёт штурмовые бригады на взятие Крыма, то в лучшем случае они доедут только до линии боевого соприкосновения, и то не факт. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
Подготовку на Украине штурмовых бригад для "взятия Крыма" политик назвал оптическим обманом.
Он усомнился в способности вооружённых сил Украины взять полуостров, заметив, что для этого нужны не штурмовые бригады, а армии, и то вопрос успеха сомнителен.
По словам депутата, в случае атаки на полуостров ВСУ придётся иметь дело не только с крымской группировкой, но также с войсками, которые базируются в Краснодарском крае и Ростовской области, что совсем другое дело.
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