Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-посол Франции в США Аро: Запад близок к войне с Россией
19FortyFive: США вынуждены считаться с реакцией России, поставляя оружие Украине
RTA: Молдавия станет новым военным хабом для Украины, прикрывая тыл ВСУ
Mash: Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, за пальцы рук борются врачи
Эксперт по питанию Верис: ужинать следует через десять часов после завтрака
Прилепин о фильме "О чём говорят мужчины": Барац, которому "стыдно и страшно" и Виторган, у которого "позор"
Немцы назвали передачу Киеву танков Leopard 1 утилизацией металлолома
Ветеран разведки Корольков поддержал предложение депутата мобилизовать безработных россиян
Онколог Титов: галлюцинации, раздражительность и головные боли — признаки рака мозга

Депутат Госдумы Белик: для взятия Крыма ВСУ нужны не штурмовые бригады, а армии

Силовые структуры

Если Киев пошлёт штурмовые бригады на взятие Крыма, то в лучшем случае они доедут только до линии боевого соприкосновения, и то не факт. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Депутат Госдумы Белик: для взятия Крыма ВСУ нужны не штурмовые бригады, а армии

Подготовку на Украине штурмовых бригад для "взятия Крыма" политик назвал оптическим обманом.

Он усомнился в способности вооружённых сил Украины взять полуостров, заметив, что для этого нужны не штурмовые бригады, а армии, и то вопрос успеха сомнителен.

По словам депутата, в случае атаки на полуостров ВСУ придётся иметь дело не только с крымской группировкой, но также с войсками, которые базируются в Краснодарском крае и Ростовской области, что совсем другое дело.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Никифорова: в США предложили устроить России "большой взрыв"
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Последние материалы
Экс-посол Франции в США Аро: Запад близок к войне с Россией
19FortyFive: США вынуждены считаться с реакцией России, поставляя оружие Украине
Mash: Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, за пальцы рук борются врачи
RTA: Молдавия станет новым военным хабом для Украины, прикрывая тыл ВСУ
Эксперт по питанию Верис: ужинать следует через десять часов после завтрака
Депутат Госдумы Белик: для взятия Крыма ВСУ нужны не штурмовые бригады, а армии
Прилепин о фильме "О чём говорят мужчины": Барац, которому "стыдно и страшно" и Виторган, у которого "позор"
Немцы назвали передачу Киеву танков Leopard 1 утилизацией металлолома
Ветеран разведки Корольков поддержал предложение депутата мобилизовать безработных россиян
Онколог Титов: галлюцинации, раздражительность и головные боли — признаки рака мозга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников