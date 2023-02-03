Депутат Госдумы Белик: для взятия Крыма ВСУ нужны не штурмовые бригады, а армии

Если Киев пошлёт штурмовые бригады на взятие Крыма, то в лучшем случае они доедут только до линии боевого соприкосновения, и то не факт. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Подготовку на Украине штурмовых бригад для "взятия Крыма" политик назвал оптическим обманом.

Он усомнился в способности вооружённых сил Украины взять полуостров, заметив, что для этого нужны не штурмовые бригады, а армии, и то вопрос успеха сомнителен.

По словам депутата, в случае атаки на полуостров ВСУ придётся иметь дело не только с крымской группировкой, но также с войсками, которые базируются в Краснодарском крае и Ростовской области, что совсем другое дело.