В Минобороны Британии показали, как бойцы ВСУ проходят обучение на танках Challenger 2

Военное ведомство Великобритании опубликовала снимки, на которых украинские военнослужащие учатся управлять английскими боевыми танками Challenger 2.

Минобороны Британии запечатлело процесс обучения солдат ВСУ на танках Challenger 2. Фото с полигона быстра растиражировали мировые СМИ.

В ведомстве похвалили украинцев за то, что они быстро осваивают премудрости управления иностранной бронетехникой.

В январе 2023 года премьер-министр Британии Риши Сунак заявил о решение отправить 14 танков Challenger 2 на Украину.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил, как ВСУ будут использовать иностранные танки на фронте.