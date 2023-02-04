Военное ведомство Великобритании опубликовала снимки, на которых украинские военнослужащие учатся управлять английскими боевыми танками Challenger 2.
Минобороны Британии запечатлело процесс обучения солдат ВСУ на танках Challenger 2. Фото с полигона быстра растиражировали мировые СМИ.
В ведомстве похвалили украинцев за то, что они быстро осваивают премудрости управления иностранной бронетехникой.
В январе 2023 года премьер-министр Британии Риши Сунак заявил о решение отправить 14 танков Challenger 2 на Украину.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил, как ВСУ будут использовать иностранные танки на фронте.
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