Подоляк: Украина может освобождать Крым при помощи любых инструментов

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал слова замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности применения Россией ядерного оружия при нападении ВСУ на Крым.

По словам представителя киевского режима, "освобождать" полуостров Украина может, применяя любые инструменты.

"Крым — это Украина. Поэтому угрозы официальных лиц РФ об "ударах возмездия" — это только […] попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева", — написал Подоляк в своих соцсетях.

Добавим, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Фёдор Вениславский заявил сегодня в интервью, что Украина готова бить по целям на российской территории, в том числе и в Москве.