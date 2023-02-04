Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал слова замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности применения Россией ядерного оружия при нападении ВСУ на Крым.
По словам представителя киевского режима, "освобождать" полуостров Украина может, применяя любые инструменты.
"Крым — это Украина. Поэтому угрозы официальных лиц РФ об "ударах возмездия" — это только […] попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева", — написал Подоляк в своих соцсетях.
Добавим, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Фёдор Вениславский заявил сегодня в интервью, что Украина готова бить по целям на российской территории, в том числе и в Москве.
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