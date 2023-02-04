Сегодня в соцсетях появились сообщения о задержании украинскими спецслужбами в Харькове командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Павла Федосенко, который является ещё и Героем Украины. Информация, похоже, подтверждается. Теперь всплыли интересные подробности.
Кобмрига действительно нашли в квартире его "близкой подруги", сотрудницы МВД Украины Ксении Карповой, которой он не только благоволил, но и поспособствовал уклонению от мобилизации её взрослого сына, пишет Telegram-канал издания "Украина.ру".
Кроме того, полковнику инкриминируют не только адюльтер, но ещё и дезертирство. Сообщается о добровольном оставлении им позиций.
Но самое интересное — то, что акту дезертирства предшествовал конфликт полковника с наёмниками из Польши.
Они обратились к нему без достаточного уважения, а он в ответ послал их на минные поля в районе Новосёловского, где их вдобавок накрыли из огнемётов российские военные.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинская певица поддерживала отношения с коллегами в Сети, но недавно удалила из друзей давнюю подругу.