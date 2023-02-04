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Задержанный СБУ Герой Украины Федосенко отправил на минные поля польских наёмников

Силовые структуры

Сегодня в соцсетях появились сообщения о задержании украинскими спецслужбами в Харькове командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Павла Федосенко, который является ещё и Героем Украины. Информация, похоже, подтверждается. Теперь всплыли интересные подробности.

Задержанный СБУ Герой Украины Федосенко отправил на минные поля польских наёмников

Кобмрига действительно нашли в квартире его "близкой подруги", сотрудницы МВД Украины Ксении Карповой, которой он не только благоволил, но и поспособствовал уклонению от мобилизации её взрослого сына, пишет Telegram-канал издания "Украина.ру".

Кроме того, полковнику инкриминируют не только адюльтер, но ещё и дезертирство. Сообщается о добровольном оставлении им позиций.

Но самое интересное — то, что акту дезертирства предшествовал конфликт полковника с наёмниками из Польши.

Они обратились к нему без достаточного уважения, а он в ответ послал их на минные поля в районе Новосёловского, где их вдобавок накрыли из огнемётов российские военные.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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