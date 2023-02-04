Задержанный СБУ Герой Украины Федосенко отправил на минные поля польских наёмников

Сегодня в соцсетях появились сообщения о задержании украинскими спецслужбами в Харькове командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Павла Федосенко, который является ещё и Героем Украины. Информация, похоже, подтверждается. Теперь всплыли интересные подробности.

Кобмрига действительно нашли в квартире его "близкой подруги", сотрудницы МВД Украины Ксении Карповой, которой он не только благоволил, но и поспособствовал уклонению от мобилизации её взрослого сына, пишет Telegram-канал издания "Украина.ру".

Кроме того, полковнику инкриминируют не только адюльтер, но ещё и дезертирство. Сообщается о добровольном оставлении им позиций.

Но самое интересное — то, что акту дезертирства предшествовал конфликт полковника с наёмниками из Польши.

Они обратились к нему без достаточного уважения, а он в ответ послал их на минные поля в районе Новосёловского, где их вдобавок накрыли из огнемётов российские военные.