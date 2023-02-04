Речь Владимира Путина по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве оказала на общество в Германии "эффект вакуумной бомбы". Такое мнение высказал писатель, главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский.
По его мнению, в трепет германское руководство привели слова "Сталинград" и "кресты на танках". Как указывает Сосновский, историческое название города вызывает резко негативную реакцию у властей ФРГ и местных СМИ. Они именуют его исключительно Волгоградом, а про то, что город носил название в честь Сталина предпочитают не вспоминать.
"Кресты на танках" у жителей Германии прочно ассоциируются с гитлеровским режимом. Поэтому ни для себя, ни на экспорт бронетехника подобной символикой не обозначается. Единственное исключение Германия сделала для поставок на Украину — туда танки идут с нарисованными на бортах крестами. Хотя Сосновский отмечает, что это им не поможет.
"Это старье и для них нет боеприпасов. Скорее они станут мишенями для российской артиллерии и российских танков", — резюмировал он.
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