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The Guardian: на Украине действует секретный батальон "Братство", который совершает диверсии в России

Силовые структуры

На Украине существует секретный батальон "Братство", который устраивает диверсии на территории Российской Федерации. При этом информация о нём тщательно скрывается Киевом и Западом, пишет автор британского издания The Guardian Дэниел Боффи.

The Guardian: на Украине действует секретный батальон "Братство", который совершает диверсии в России

Журналист отмечает, что киевские власти будут отрицать любую информацию о диверсантах, а на Западе возникает коллективный трепет при одной мысли о них.

По словам автора публикации, речь идёт о членах добровольческой группы украинского спецназа, которые ведут борьбу с Россией за пределами Украины и в глубине РФ.

Газета утверждает, что работа данного батальона варьируется от похищения высокопоставленных российских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры РФ и сбивания самолётов на территории России.

Боффи добавил, что скрывать свою деятельность бойцы батальона особо не стараются.

Один из членов группировки рассказал изданию, что пересечь российскую границу для них не составляет труда, второй заявил, что к своей работе диверсанты привлекают и гражданских.

Газета сообщает также об операциях, проведённых членами "Братства". Это якобы были завоз взрывчатки на территорию России и уничтожение вертолёта с высокопоставленными сотрудниками МВД из переносного зенитно-ракетного комплекса.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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