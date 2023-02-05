Politico: на Украине недовольны законом Зеленского об ужесточении наказаний для ВСУ

Украинцы остались недовольны новым законом президента страны Владимира Зеленского, согласно которому наказания для нарушителей в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) ужесточились, пишет Politico.

По информации издания, петицию против нового закона поддержали уже 25 тысяч граждан Украины. Этот документ критикуют сотрудники неправительственных организаций, защищающие права человека, сказано в материале. Так, в одной из них корреспонденту газеты сообщили, что нововведения приведут к снижению мотивации украинцев служить в армии страны.

"Принятие этого закона несёт риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности Украины", — считает источник издания.

В публикации подчёркивается, что Зеленский пытается укрепить дисциплину в рядах ВСУ на фоне дефицита оружия, суровых боевых условий и неэффективных действий командиров подразделений.

В конце января президент Украины подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за неисполнение приказов, бегство с поля боя и воинских частей.