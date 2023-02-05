Spiegel: у ЕС возникли проблемы с отправкой Leopard из-за неопределённости с их количеством

У Евросоюза возникли серьёзные проблемы с передачей немецких танков Leopard Киеву, поскольку ни в одной европейской стране не смогли озвучить точное количество тяжёлой техники, готовой к отправке на Украину, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, на видеоконференции, организованной главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом, государства ЕС не захотели брать на себя обязательства по отправке боевых машин. В статье сказано, что в такой ситуации Киеву может не хватить таков для обеспечения батальонов и проведения боевых операций.

"После утверждения решения о поставках Leopard Украине возникли проблемы с его реализацией", — подчёркивается в публикации.

Как отмечает Der Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц пытался повлиять на лидеров других европейских стран, чтобы они определились с количеством танков для предоставления Вооружённым силам Украины (ВСУ), однако пока так и не смог добиться от них точного ответа.