Экс-премьер Израиля: бои на Украине начались из-за стремления Киева вступить в НАТО

Главная причина украинского конфликта — стремление киевского режима присоединиться к Североатлантическому альянсу, считает бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Он напомнил, что в начале российской спецоперации был посредником между Москвой и Киевом. По его словам, на первых этапах боевых действий руководитель Украины Владимир Зеленский был близок к тому, чтобы отказаться от идеи вступить в НАТО.

"Всё случилось из-за желания Киева стать членом альянса, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь", — отметил Беннет в интервью, запись которого появилась на его личном YouTube-канале.

Ранее экс-премьер Израиля заявил, что на переговорах Россия — Украина было подготовлено 17-18 черновиков мирного соглашения. Как пояснил политик, из-за негативного влияния Запада на Киев эти проекты остались на бумаге.