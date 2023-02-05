Главная причина украинского конфликта — стремление киевского режима присоединиться к Североатлантическому альянсу, считает бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Он напомнил, что в начале российской спецоперации был посредником между Москвой и Киевом. По его словам, на первых этапах боевых действий руководитель Украины Владимир Зеленский был близок к тому, чтобы отказаться от идеи вступить в НАТО.
"Всё случилось из-за желания Киева стать членом альянса, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь", — отметил Беннет в интервью, запись которого появилась на его личном YouTube-канале.
Ранее экс-премьер Израиля заявил, что на переговорах Россия — Украина было подготовлено 17-18 черновиков мирного соглашения. Как пояснил политик, из-за негативного влияния Запада на Киев эти проекты остались на бумаге.
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