Aydınlık: США виноваты в затягивании конфликта на Украине

Соединённые Штаты Америки являются главной причиной затягивания российско-украинского конфликта. Об этом заявили обозреватели турецкого издания Aydınlık, ссылаясь на свои источники.

"Американцы пытаются держать ситуацию в напряжении. Америка является причиной затягивания (Конфликта. — Прим. ред.) России и Украины. Они также являются теми, кто предотвратил мир, когда он был так близок", — передаёт источник слова чиновника из Турции.

Китай и Россия являются самыми большими конкурентами США на пути их мировой гегемонии, поэтому Вашингтон хочет преодолеть это "препятствие" с помощью НАТО, пишет издание.

"Они начали обострять кризис между Украиной и Россией и в конечном итоге польстили марионетке Зеленскому и начали в…* с Россией 23 февраля 2022 года. Распространяя опасения, что РФ расширится в Европу после Украины, ей удалось, с одной стороны, продать Европе оружия на 100 миллиардов долларов, а с другой — вернуть распадающееся НАТО под свой контроль", — сообщает Aydınlık.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.