Военный ВСУ Кожирнов: армия РФ за 4 месяца продвинулась на 8 километров в Артёмовске

Российская армия за последние месяцы серьёзно продвинулась вперёд в Артёмовске, следует из заявления украинского военного Евгения Кожирнова, представляющего батальон "Адам".

По его словам, Вооружённые силы РФ видят свою основную задачу в том, чтобы перерезать пути поставок украинских снарядов в район Артёмовска и побудить военнослужащих ВСУ покинуть город.

"За четыре месяца они продвинулись до восьми километров", — подчеркнул украинский солдат в эфире канала "Рада".

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день Артёмовск — небезопасное место.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил о скором переходе Артёмовска под контроль российской армии. Как пояснил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время сдаст город.