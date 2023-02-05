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Военный ВСУ Кожирнов: армия РФ за 4 месяца продвинулась на 8 километров в Артёмовске

Силовые структуры

Российская армия за последние месяцы серьёзно продвинулась вперёд в Артёмовске, следует из заявления украинского военного Евгения Кожирнова, представляющего батальон "Адам".

Военный ВСУ Кожирнов: армия РФ за 4 месяца продвинулась на 8 километров в Артёмовске

По его словам, Вооружённые силы РФ видят свою основную задачу в том, чтобы перерезать пути поставок украинских снарядов в район Артёмовска и побудить военнослужащих ВСУ покинуть город.

"За четыре месяца они продвинулись до восьми километров", — подчеркнул украинский солдат в эфире канала "Рада".

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день Артёмовск — небезопасное место.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил о скором переходе Артёмовска под контроль российской армии. Как пояснил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время сдаст город.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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