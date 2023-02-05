Российская армия за последние месяцы серьёзно продвинулась вперёд в Артёмовске, следует из заявления украинского военного Евгения Кожирнова, представляющего батальон "Адам".
По его словам, Вооружённые силы РФ видят свою основную задачу в том, чтобы перерезать пути поставок украинских снарядов в район Артёмовска и побудить военнослужащих ВСУ покинуть город.
"За четыре месяца они продвинулись до восьми километров", — подчеркнул украинский солдат в эфире канала "Рада".
Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день Артёмовск — небезопасное место.
Ранее политолог Сергей Марков сообщил о скором переходе Артёмовска под контроль российской армии. Как пояснил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время сдаст город.
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