Марочко: боевики ВСУ начали самовольно уходить с позиций под Кременной

Российские разведчики заметили, что украинские военные стали без приказа Киева покидать свои позиции в районе Кременной. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, даже заградительные отряды уже не в силах бороться с бегством боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил офицер, многие украинские солдаты на этом направлении не оказывают сопротивление подразделениям РФ.

"В районе Кременной отмечено самовольно оставление позиций военными ВСУ", — рассказал офицер в интервью ТАСС.

Ранее Марочко заявил, что киевский режим увеличил количество женщин-военнослужащих на передовых позициях в зоне проведения спецоперации. Представитель Народной милиции подчеркнул: теперь они могут служить по контракту наравне с мужчинами.