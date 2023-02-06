Российские разведчики заметили, что украинские военные стали без приказа Киева покидать свои позиции в районе Кременной. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, даже заградительные отряды уже не в силах бороться с бегством боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил офицер, многие украинские солдаты на этом направлении не оказывают сопротивление подразделениям РФ.
"В районе Кременной отмечено самовольно оставление позиций военными ВСУ", — рассказал офицер в интервью ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что киевский режим увеличил количество женщин-военнослужащих на передовых позициях в зоне проведения спецоперации. Представитель Народной милиции подчеркнул: теперь они могут служить по контракту наравне с мужчинами.
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