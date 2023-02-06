Марочко: Киев увеличил число женщин-военнослужащих на передовой в зоне СВО

Киевский режим увеличил количество женщин-военнослужащих на передовых позициях в зоне проведения спецоперации, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, военно-политическое командование Украины также одобрило расширение списка военно-учётных специальностей для женщин. Как пояснил офицер, теперь они наравне с мужчинами могут служить по контракту в рядах украинской армии.

"В украинских подразделениях, несущих службу на переднем крае, увеличилось количество женщин", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что украинские военные стали чаще переходить на сторону Вооружённых сил РФ. Он подчеркнул: бывшие солдаты ВСУ могут помочь российской армии освободить Украину от национализма.