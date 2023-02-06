Военнопленный Вооружённых сил Украины проинформировал, что в его подразделении нет аптечек. Это затрудняет оказание помощи сослуживцам.
Боец ВСУ Евгений рассказал, что во время наступления русской армии он просил у командования огневую поддержку. Во время боёв его товарищ получил ранения.
"Он упал, я до него. Я кричал: "Где старший? Дайте мне аптечку". У нас даже аптечек не было", — сказал военный в видеоинтервью, предоставленном Минобороны РФ.
Боец отметил хорошее отношение русских военнослужащих и призвал земляков сдаваться в плен для сохранения жизни.
Ранее сообщалось, что США готовятся к войне против России в космосе.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.