Пленный ВСУ заявил, что не смог помочь раненому бойцу из-за отсутствия аптечки

Военнопленный Вооружённых сил Украины проинформировал, что в его подразделении нет аптечек. Это затрудняет оказание помощи сослуживцам.

Боец ВСУ Евгений рассказал, что во время наступления русской армии он просил у командования огневую поддержку. Во время боёв его товарищ получил ранения.

"Он упал, я до него. Я кричал: "Где старший? Дайте мне аптечку". У нас даже аптечек не было", — сказал военный в видеоинтервью, предоставленном Минобороны РФ.

Боец отметил хорошее отношение русских военнослужащих и призвал земляков сдаваться в плен для сохранения жизни.

Ранее сообщалось, что США готовятся к войне против России в космосе.