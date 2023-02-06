Первый канадский Leopard 2A4+ для украинской армии был доставлен самолётом в Польшу

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд опубликовала фото, подтверждающее доставку в Польшу первого танка Leopard 2A4+ для Украины. По её словам, самолёт с бронемашиной на борту приземлился в польском аэропорту накануне ночью.

По словам чиновницы, в ближайшее время украинские военные приступят к обучению использования данного танка. Ранее ведомство Ананд отчиталось о погрузке танке в самолёт.

Ранее Pravda.Ru писала, что у американских танков M1 Abrams, которые Байден пообещал передать Киеву, существует множество проблем. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.