Министр национальной обороны Канады Анита Ананд опубликовала фото, подтверждающее доставку в Польшу первого танка Leopard 2A4+ для Украины. По её словам, самолёт с бронемашиной на борту приземлился в польском аэропорту накануне ночью.
По словам чиновницы, в ближайшее время украинские военные приступят к обучению использования данного танка. Ранее ведомство Ананд отчиталось о погрузке танке в самолёт.
Ранее Pravda.Ru писала, что у американских танков M1 Abrams, которые Байден пообещал передать Киеву, существует множество проблем. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.