Руководители европейских стран опасаются, что ситуация с китайским аэростатом отвлечёт внимание США от РФ и украинского конфликта, сообщает Politico, ссылаясь на дипломатов ЕС.
По информации издания, американские власти в ближайшие недели "займутся Китаем", поэтому они не будут активно вовлекаться в события, происходящие на Украине.
"Это плохие новости для Евросоюза, ведь Россия — это по-прежнему главная проблема", — сказал дипломат, пожелавший сохранить анонимность.
В статье также отмечается, что внешняя политика Вашингтона, скорее всего, будет частично переориентирована на решение проблем в отношениях с КНР. Как подчеркнули обозреватели, европейским странам, вероятно, в будущем придётся выбирать, какую сторону поддерживать — китайскую или американскую.
Ранее стало известно, что США сбили зонд КНР, попавший в воздушное пространство страны.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.