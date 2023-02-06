Politico: ЕС опасается, что ситуация с аэростатом КНР отвлечёт внимание США от РФ и Украины

Руководители европейских стран опасаются, что ситуация с китайским аэростатом отвлечёт внимание США от РФ и украинского конфликта, сообщает Politico, ссылаясь на дипломатов ЕС.

По информации издания, американские власти в ближайшие недели "займутся Китаем", поэтому они не будут активно вовлекаться в события, происходящие на Украине.

"Это плохие новости для Евросоюза, ведь Россия — это по-прежнему главная проблема", — сказал дипломат, пожелавший сохранить анонимность.

В статье также отмечается, что внешняя политика Вашингтона, скорее всего, будет частично переориентирована на решение проблем в отношениях с КНР. Как подчеркнули обозреватели, европейским странам, вероятно, в будущем придётся выбирать, какую сторону поддерживать — китайскую или американскую.

Ранее стало известно, что США сбили зонд КНР, попавший в воздушное пространство страны.