В ДНР с начала эскалации конфликта на запрещённых минах "Лепесток" подорвались 90 гражданских лиц

До начала спецоперации ВС РФ на Украине в ДНР за 354 дня эскалации погибли 657 гражданских лиц.

Представительство ДНР в СЦКК в своём Telegram-канале сообщило, что 90 человек подорвались на установленных украинскими боевиками запрещённых противопехотных минах "Лепесток". Среди них шестеро детей.

В ходе СВО на территории республики погибли 3 776 мирных жителей. В их числе 106 детей.

Всего ВСУ выпустили по ДНР 98 618 боеприпасов. Стрельба велась противником из ОТРК "Точка-У", РСЗО HIMARS и "Ураган". Украинской стороной были повреждены около 10 000 жилых домов и 2 388 гражданских объектов.

Обострение ситуации в Донбассе было зафиксировано 17 февраля 2022 года. 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ на территории Украины. Её основной целью является помощь населению Донбасса.