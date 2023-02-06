Минобороны: Российские военные взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Николаевка Донецкой народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, во взятии Николаевки принимали участие добровольцы штурмовых отрядов. Огневую поддержку им оказывала артиллерия "Южной" группировки войск.

"Освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики", — сказал Конашенков.

Он сказал, что в ходе штурма было ликвидировано более 90 боевиков ВСУ.

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