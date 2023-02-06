США поставили на Украину первые машины M88A2 Hercules

Журналисты Defence Blog заявили, что Киев получил первые бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules. Об этой военной помощи Украине со стороны Штатов написали в EADaily.

При этом журналисты допустили, что опубликованные фотографии с техникой сделаны на территории европейской страны, где тренируются солдаты ВСУ.

Известно, что такие бронемашины производит британская корпорация BAE Systems. Их использует американская армия с 1959 года. Эта техника позволяет эвакуировать повреждённые танки.

Ранее лидер США Джо Байден сказал, что Вашингтон передаст Киеву восемь машин M88A2 Hercules.