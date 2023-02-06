Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ребёнка избили за жёлто-синюю ватрушку на горке в Кировской области: приняли за украинца
ВСУ потеряли в Запорожье 150 солдат, обучавшихся в Британии по стандартам НАТО
Эксперт Долгов рассказал о влиянии землетрясения на проект газового хаба в Турции
Стартовали съёмки шоу "Новые звёзды в Африке" с Бузовой и Галустяном
Пьяный житель Тувы во сне убил шестилетнего ребёнка
Мощный пожар начался в порту турецкого Искендеруна
CSM: Россия успешно обыгрывает Запад в санкционной игре
Россия может начать наступление с трёх разных направлений — Донецкая, Луганская и Запорожская области
Премьер Польши Моравецкий обратился к Зеленскому с просьбой передать ему часть Украины

США поставили на Украину первые машины M88A2 Hercules

Силовые структуры

Журналисты Defence Blog заявили, что Киев получил первые бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules. Об этой военной помощи Украине со стороны Штатов написали в EADaily.

США поставили на Украину первые машины M88A2 Hercules

При этом журналисты допустили, что опубликованные фотографии с техникой сделаны на территории европейской страны, где тренируются солдаты ВСУ.

Известно, что такие бронемашины производит британская корпорация BAE Systems. Их использует американская армия с 1959 года. Эта техника позволяет эвакуировать повреждённые танки.

Ранее лидер США Джо Байден сказал, что Вашингтон передаст Киеву восемь машин M88A2 Hercules.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад
Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем Сергей Лебедев История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов Ольга Лебедева Знак зодиака 6 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Politico: военные ВСУ заявили, что покидают позиции из-за нехватки бойцов и боеприпасов
Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"
Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"
Последние материалы
Мощный пожар начался в порту турецкого Искендеруна
CSM: Россия успешно обыгрывает Запад в санкционной игре
Россия может начать наступление с трёх разных направлений — Донецкая, Луганская и Запорожская области
Премьер Польши Моравецкий обратился к Зеленскому с просьбой передать ему часть Украины
Комбат "Востока" Ходаковский заявил о новом способе победить Украину: бить по эшелонам и карману элиты
Астропсихолог: представители каждого знака зодиака имеют общие черты и особенности поведения
Экс-депутат Верховной рады: в ВСУ отчаянно сражаются те, кто в 2014 году митинговал в поддержку России
Что подарить тому, у кого все есть: подборка лучших книг к 23 февраля
Падчерица Урганта шокировала поклонников полуобнаженными фото в кровати
США поставили на Украину первые машины M88A2 Hercules
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников