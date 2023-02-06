Комбат "Востока" Ходаковский заявил о новом способе победить Украину: бить по эшелонам и карману элиты

Массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины не дают мгновенного результата, так как противник адаптирован к ведению боёв с минимумом ресурсов так же, как и российская сторона. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский предложил несколько ценных решений для фронта, как добиться скорейшей победы над Украиной.

Он считает, что надо бить по колоннам военной техники, которая идёт на помощь ВСУ. Кроме того, необходимо ликвидировать склады боеприпасов и ГСМ. Также уничтожение эшелонов с техникой, которые разгружают на железнодорожных станциях, может дать хороший эффект.

"Правда, есть ещё один способ — бить по кошелькам. Если начать бить по карману украинской элиты — эффект может быть гораздо более ощутимым. Попасть в порт или металлургический завод куда проще, чем в эшелон, и урон может быть таким, что теряющие свои активы и доходы соучредители ООО "Украина" почувствуют, что такое в...*, на своей шкуре. До этой поры им всё равно, сколько "быдла" отправлять на фронт", — заключил комбат.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.