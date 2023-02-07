Марков о наступлении ВС РФ: Будет не столько большой прорыв, сколько уничтожение большого числа ВСУ

Политолог Сергей Марков рассказал, на каких направлениях будет наступать российская армия.

Марков озвучил информацию, которую транслируют на Украине и на Западе по поводу наступления Вооружённых сил РФ.

Он отметил, что наступления армии РФ в Луганской и Донецкой областях ждут 15 февраля.

"Это будет не столько большой прорыв, сколько уничтожение большого числа ВСУ", — написал политолог в своём микроблоге.

Ранее Сергей Марков предположил, что Владимир Путин отправится в Псков, чтобы помолиться перед непростым решением.