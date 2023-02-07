Политолог Сергей Марков рассказал, на каких направлениях будет наступать российская армия.
Марков озвучил информацию, которую транслируют на Украине и на Западе по поводу наступления Вооружённых сил РФ.
Он отметил, что наступления армии РФ в Луганской и Донецкой областях ждут 15 февраля.
"Это будет не столько большой прорыв, сколько уничтожение большого числа ВСУ", — написал политолог в своём микроблоге.
Ранее Сергей Марков предположил, что Владимир Путин отправится в Псков, чтобы помолиться перед непростым решением.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.