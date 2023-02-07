Американский ветеран Дрейвен: наёмники на Украине заняли неправильную сторону

Иностранные наёмники на Украине заняли неправильную сторону, им следует присоединиться к российской армии. Об этом заявил ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен.

Он отметил в своих соцсетях, что ему жалко американских наёмников, однако ВС РФ должны "убрать их с поля боя". Дрейвен также призвал Белый дом остановить бессмысленные вооружённые конфликты.

"Ненавижу узнавать, как умирают свои, но, чёрт возьми, они сражаются не за ту сторону", — подчеркнул американский ветеран.

Ранее Дрейвен предложил украинским мужчинам перейти на сторону Вооружённых сил России. По его словам, военные ВСУ участвуют в развязанной США и НАТО прокси-войне, которую киевский режим "уже проиграл".