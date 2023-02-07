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РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую

Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) портят военную технику, не желая отправляться на линию боевого соприкосновения.

РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы силовиков и показания военнопленных, в районе Артёмовска был найден рапорт, написанный погибшим украинским солдатом на имя комбрига. В этом документе военный ВСУ пожаловался на сослуживца, сознательно испортившего радиорелейную станцию связи (РРС).

По информации агентства, украинский военнослужащий менял провода на более тонкие, а в некоторых случаях полностью их уничтожал.

"Из строя вышли две станции", — подчёркивается в рапорте.

Отмечается, что по вине этого солдата Вооружённые силы Украины потеряли связь в ходе отступления на Артёмовском направлении.

Случаи порчи техники также подтвердил военнопленный Андрей Семёнов. По его словам, боевики ВСУ довольно часто ломают лёгкую бронированную технику, чтобы не выдвигаться на передовые позиции.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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