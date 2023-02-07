Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) портят военную технику, не желая отправляться на линию боевого соприкосновения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы силовиков и показания военнопленных, в районе Артёмовска был найден рапорт, написанный погибшим украинским солдатом на имя комбрига. В этом документе военный ВСУ пожаловался на сослуживца, сознательно испортившего радиорелейную станцию связи (РРС).
По информации агентства, украинский военнослужащий менял провода на более тонкие, а в некоторых случаях полностью их уничтожал.
"Из строя вышли две станции", — подчёркивается в рапорте.
Отмечается, что по вине этого солдата Вооружённые силы Украины потеряли связь в ходе отступления на Артёмовском направлении.
Случаи порчи техники также подтвердил военнопленный Андрей Семёнов. По его словам, боевики ВСУ довольно часто ломают лёгкую бронированную технику, чтобы не выдвигаться на передовые позиции.
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