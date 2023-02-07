РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) портят военную технику, не желая отправляться на линию боевого соприкосновения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы силовиков и показания военнопленных, в районе Артёмовска был найден рапорт, написанный погибшим украинским солдатом на имя комбрига. В этом документе военный ВСУ пожаловался на сослуживца, сознательно испортившего радиорелейную станцию связи (РРС).

По информации агентства, украинский военнослужащий менял провода на более тонкие, а в некоторых случаях полностью их уничтожал.

"Из строя вышли две станции", — подчёркивается в рапорте.

Отмечается, что по вине этого солдата Вооружённые силы Украины потеряли связь в ходе отступления на Артёмовском направлении.

Случаи порчи техники также подтвердил военнопленный Андрей Семёнов. По его словам, боевики ВСУ довольно часто ломают лёгкую бронированную технику, чтобы не выдвигаться на передовые позиции.