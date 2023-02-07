Побывавший в украинском плену 19-летний контрактник из Перми прошёл реабилитацию и после краткосрочного отпуска вновь вернётся на службу.
"Сын дома, отпустили на две недели", — рассказала мама бойца журналистам.
По её словам, контракт молодого человека ещё не истёк, а значит после недолгой "побывки" он вернётся в строй, пишет издание 59.ru.
Ранее украинские политолог заявил, что у Киева не остаётся других вариантов, как признать потерю части территории страны. В ином случае, на Украине кончатся мужчины призывного возраста, которых командование ВСУ бездумно бросает на передовую без должной подготовки и вооружения.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.