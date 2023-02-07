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Освобождённый из плена контрактник из Перми через две недели вновь уедет в зону СВО

Силовые структуры

Побывавший в украинском плену 19-летний контрактник из Перми прошёл реабилитацию и после краткосрочного отпуска вновь вернётся на службу.

Освобождённый из плена контрактник из Перми через две недели вновь уедет в зону СВО

"Сын дома, отпустили на две недели", — рассказала мама бойца журналистам.

По её словам, контракт молодого человека ещё не истёк, а значит после недолгой "побывки" он вернётся в строй, пишет издание 59.ru.

Ранее украинские политолог заявил, что у Киева не остаётся других вариантов, как признать потерю части территории страны. В ином случае, на Украине кончатся мужчины призывного возраста, которых командование ВСУ бездумно бросает на передовую без должной подготовки и вооружения.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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