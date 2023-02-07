Украинские боевики могут атаковать столицу России с помощью дронов, запуская их с автомобилей, или применяя квадрокоптеры, заявил полковник запаса Сергей Хатылев.
По словам бывшего начальника зенитно-ракетных войск ВВС РФ, беспилотникам вовсе не обязательно преодолевать все заслоны противовоздушной обороны Москвы.
"Приехать на машине, выбрать какую-то позицию, где есть рядом радиотехническое подразделение или какая-то воинская часть, и запустить беспилотник", — пояснил военный эксперт в интервью изданию URA.RU.
Ещё проще атаковать военный объект в столице с помощью миниатюрного квадрокоптера, подвесив к нему взрывчатку, добавил он.
Хатылев предположил, что для выполнения таких миссий ВСУ будут использовать "пятую колонну" в России, то есть людей, которые за деньги готовы обслуживать чужие политические интересы.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.