Полковник запаса Хатылев перечислил возможности ВСУ атаковать Москву

Украинские боевики могут атаковать столицу России с помощью дронов, запуская их с автомобилей, или применяя квадрокоптеры, заявил полковник запаса Сергей Хатылев.

По словам бывшего начальника зенитно-ракетных войск ВВС РФ, беспилотникам вовсе не обязательно преодолевать все заслоны противовоздушной обороны Москвы.

"Приехать на машине, выбрать какую-то позицию, где есть рядом радиотехническое подразделение или какая-то воинская часть, и запустить беспилотник", — пояснил военный эксперт в интервью изданию URA.RU.

Ещё проще атаковать военный объект в столице с помощью миниатюрного квадрокоптера, подвесив к нему взрывчатку, добавил он.

Хатылев предположил, что для выполнения таких миссий ВСУ будут использовать "пятую колонну" в России, то есть людей, которые за деньги готовы обслуживать чужие политические интересы.