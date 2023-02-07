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Шурыгин: весной российские военные впервые столкнутся с армией США на Украине

Силовые структуры

Весной российские силы впервые столкнутся на Украине фактически с американской армией. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире "Соловьёв LIVE".

Шурыгин: весной российские военные впервые столкнутся с армией США на Украине

"Конечно, это будет прежде всего украинское наполнение, но мы впервые увидим полноценные корпуса, которые больше чем на 80% будут состоят из американской техники и вооружения", — считает аналитик.

По его мнению, с западными танками так хорошо не получится, а удастся сформировать только "пару батальонов", с которыми будет то же самое, что и с немецкими танками во время Курской битвы.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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