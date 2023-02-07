Политолог Сергей Марков высказался о соотношении потерь наступающей российской и отступающей украинской армий.
Марков считает, что ВС РФ несут гораздо меньше потерь, чем ВСУ. Он опровергает утверждение о том, что наступающая армия всегода теряет больше солдат, чем обороняющаяся.
"Бытует миф, что это 3 к 1. Это просто фантазии. Наоборот, наступающая армия чаще несёт значительно меньшие потери", — написал Марков в своëм микроблоге.
Он советует изучить статистику Второй мировой войны, где не всегда соблюдается соотношение 1 к 3.
Политолог отметил, что в ВС РФ командуют свои, которые берегут своих, тогда как США и Британия, по его мнению, не жалеют украинцев.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.