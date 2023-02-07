Марков о потерях наступающей армии РФ в СВО: Бытует миф, что это 3 к 1

Политолог Сергей Марков высказался о соотношении потерь наступающей российской и отступающей украинской армий.

Марков считает, что ВС РФ несут гораздо меньше потерь, чем ВСУ. Он опровергает утверждение о том, что наступающая армия всегода теряет больше солдат, чем обороняющаяся.

"Бытует миф, что это 3 к 1. Это просто фантазии. Наоборот, наступающая армия чаще несёт значительно меньшие потери", — написал Марков в своëм микроблоге.

Он советует изучить статистику Второй мировой войны, где не всегда соблюдается соотношение 1 к 3.

Политолог отметил, что в ВС РФ командуют свои, которые берегут своих, тогда как США и Британия, по его мнению, не жалеют украинцев.