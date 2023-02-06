Сбежавший из Бахмута (Артёмовска) несколько дней назад эстонский медик-фронтовик Эрко Лайдинен рассказал о ситуации в городе. По его мнению, украинские военные скоро оставят этот населённый пункт, так как ситуация там "совсем плохая".
По словам врача, он вместе с другими членами "медицинской бригады" попал в засаду. Один боевик погиб, остальные пятеро были ранены.
Эстонец оказался единственным, кто не пострадал. Сейчас он находится в тылу у ВСУ в Днепропетровске.
Ранее боец ВСУ рассказал, как сходил на передовую в районе Бахмута.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.