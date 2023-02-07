Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль семь населённых пунктов на Донецком и Запорожском направлениях.
"Освобождены Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка", — подчеркнул министр на селекторном совещании.
Ранее глава российского военного ведомства рассказал о потерях украинской армии за январь. По информации Шойгу, РФ ликвидировала свыше 6,5 тысячи солдат ВСУ, 26 самолётов, 7 вертолётов и 341 танк.
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