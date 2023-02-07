Шойгу: на Рождество ВС Украины произвели более 550 артиллерийских и миномётных обстрелов

Сегодня, 7 января, состоялось тематическое селекторное совещание, на котором министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе объявления режима тишины на Рождество украинские войска произвели более 500 обстрелов. Российские силы были вынуждены подавлять артиллерию ответным огнём.

"О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населённых пунктов. Всего противник произвёл свыше 550 артиллерийских и миномётных обстрелов", — сказал глава Минобороны.