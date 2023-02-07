Алаудинов: готовясь к отступлению, ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР

В ЛНР украинскими военными, не исключающими отступление, готовится вторая линия обороны. Такими данными поделился командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

"Я так думаю, вопрос однозначный, что они (украинские военные. — Прим. ред.) должны будут отойти. Готовят они позиции, вторую линию обороны, эшелон готовят. Я так думаю, они сами тоже понимают, что им придется отступить. Противник активно занят устройством второго эшелона линии обороны", — рассказал Алаудинов на телеканале "Россия 1".

Военный отметил, что Киев делает всё возможное для того, чтобы сохранить уже занятые позиции, однако это ему не удаётся, украинские военные несут огромные потери, несмотря на перебрасываемые им дополнительные резервы с Херсонского и Харьковского направлений.

Алаудинов подчеркнул, что российские военные, как и бойцы ДНР, продолжают продвигаться вперёд, взяв под свой контроль днём ранее "очень серьёзный опорный пункт".