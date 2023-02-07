Марков о выступлении Шойгу: аргументирует необходимость большого наступления армии РФ

Политолог Сергей Марков уверен, что заявления министра обороны Сергея Шойгу связаны со скорым наступлением армии РФ.

Марков проанализировал выступление Шойгу на селекторном совещании.

Он тезисно передал смысл речи главы Минобороны РФ:

1. Армия России бьёт армию Украины. 2. НАТО использует Украину против России и это очень опасно для Россиии и для всего мира.

Политический эксперт предположил, что "Шойгу аргументирует необходимость большого наступления армии России".

Марков пришëл к выводу о том, что высока вероятность, что через несколько дней начнëтся наступление ВС РФ.