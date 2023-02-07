Баранец усомнился, что СВО закончится до конца 2023 года

Сейчас весьма проблематично делать какие-либо прогнозы по поводу сроков окончания спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Баранец.

Аналитик обратил внимание, что Запад и НАТО всё больше помогают Киеву, их содействие становится всё более активным. Именно поэтому победить ВСУ, за которыми стоит НАТО, становится всё сложнее.

"Сценарий нашей СВО закручивается. Враг накачивает мышцы, получает более массированную помощь от Запада. НАТО всё больше втягивается в вооружённый конфликт. Так что вопрос надо ставить по-другому: сумеем ли мы до конца этого года победить украинскую армию или победить НАТО? Вот здесь у меня пока есть большие сомнения, что мы закончим всё это до конца этого года", — сказал Баранец в разговоре с "Царьградом".

Эксперт подчеркнул, что России сейчас приходится постоянно приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и менять тактику в ходе СВО, а также учитывать, что в противниках у неё не только ВСУ, а ещё и НАТО.