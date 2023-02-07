Контратака ВСУ под Артёмовском сорвалась из-за обмана командиров

В ходе боевых действий в районе населённого пункта Красная Гора в плен к российской армии попали не менее 25 военных ВСУ, мобилизованных в разных областях Украины и отправленных в район Артёмовска. Об этом сообщили репортёры "Военной хроники".

По данным военкоров, по прибытии в Часов Яр украинским солдатам выдали неисправное вооружение и заставили расписаться в получении противотанковых комплексов NLAW, Grg M48 Carl Gustaf и французских ПТРК Milan, которые военнослужащие якобы должны были получить в другом месте. Однако вместо обещанного вооружения мобилизованным дали советские РПГ-7.

После мощных ударов ВС РФ офицеры и кадровые военные ВСУ покинули позиции, оставив мобилизованных без боеприпасов, связи и медикаментов, сообщается в материале. Брошенные солдаты так и не смогли осуществить контратаку, вышли на позиции российской армии и добровольно сложили оружие.

"Оружие, за получение которого расписываются мобилизованные по прибытии в укрепрайон ВСУ в Часовом Яре, никогда не поступало на это направление и не попадало в руки передовых подразделений в Красной Горе и Парасковиевке. Предположительно, тяжёлое вооружение, потерю которого пытаются списать на мобилизованных, было либо продано, либо утеряно украинской армией в боях за Соледар и Подгородное", — отметили военные корреспонденты.