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Минобороны России сообщает о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Силовые структуры

Министерством обороны РФ было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщили в ведомстве вечером 7 февраля.

Минобороны России сообщает о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, сейчас представители российского миротворческого контингента занимаются расследованием всех обстоятельств инцидента. О том, какая из сторон нарушила режим прекращения огня, пока не сообщиется.

В ведомстве уточнили, что на данный момент силы Минобороны задействованы для организации беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт — Горис.

Ранее стало известно, что у провокаций в Нагорном Карабахе и в Косово общая причина.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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