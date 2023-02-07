Минобороны России сообщает о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Министерством обороны РФ было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщили в ведомстве вечером 7 февраля.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, сейчас представители российского миротворческого контингента занимаются расследованием всех обстоятельств инцидента. О том, какая из сторон нарушила режим прекращения огня, пока не сообщиется.

В ведомстве уточнили, что на данный момент силы Минобороны задействованы для организации беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт — Горис.

Ранее стало известно, что у провокаций в Нагорном Карабахе и в Косово общая причина.