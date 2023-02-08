Байден: США не утрачивают влияния в мире и находятся в наилучшей форме для победы над Китаем

Американский президент Джозеф Байден заявил, что США больше не утрачивают влияния в мире, и находятся в своей наилучшей за десятилетия форме для победы в конкуренции с Китаем и кем бы то ни было ещё.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также американский глава отметил, что Соединённые Штаты объединили альянс НАТО для противодействия России на Украине.

Ежегодное послание Байдена к конгрессу США о положении дел в стране содержит четыре упоминания президента РФ Владимира Путина, при этом сама Россия не упомянута ни разу, отмечает РИАН.