Российские бойцы подразделения "Викинг" высокоточным управляемым снарядом "Краснополь" поразили украинский узел связи под Марьинкой.
Характерно, что националисты использовали прикрытием для своих боевиков православный храм.
Об этом сообщает РИА Новости, и демонстрирует кадры, как ракеты российской армии достигают своей цели. Применение высокоточного боеприпаса дало возможность ВС РФ выполнить задачу и не повредить церковь.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявлял, что на данный момент идёт освобождение юго-западной части Марьинки, однако ВСУ продолжают на это направление посылать подкрепление.
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