Прикрывавшиеся храмом украинские боевики уничтожены управляемым снарядом

Российские бойцы подразделения "Викинг" высокоточным управляемым снарядом "Краснополь" поразили украинский узел связи под Марьинкой.

Характерно, что националисты использовали прикрытием для своих боевиков православный храм.

Об этом сообщает РИА Новости, и демонстрирует кадры, как ракеты российской армии достигают своей цели. Применение высокоточного боеприпаса дало возможность ВС РФ выполнить задачу и не повредить церковь.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявлял, что на данный момент идёт освобождение юго-западной части Марьинки, однако ВСУ продолжают на это направление посылать подкрепление.