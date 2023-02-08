В Артёмовске находится большое количество иностранных наёмников, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
По его словам, украинские войска пытаются проникнуть в город, чтобы вывести "не рядовых раненых", в том числе и высокопоставленных военных НАТО.
"Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наёмников", — подчеркнул Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".
Артёмовск расположен к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.
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