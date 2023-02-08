Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о раненых военных НАТО в Артёмовске

В Артёмовске находится большое количество иностранных наёмников, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, украинские войска пытаются проникнуть в город, чтобы вывести "не рядовых раненых", в том числе и высокопоставленных военных НАТО.

"Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наёмников", — подчеркнул Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".

Артёмовск расположен к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.