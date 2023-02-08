Руководитель совета общественного контроля антикоррупционного бюро Украины Марк Савчук заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин показывает, насколько сильно уважает коллегу Алексея Резникова. Это происходит на фоне скандала в министерстве, отметил чиновник.
"Остин всё время обнимается с Резниковым", — сказал Савчук, слова которого приводит УНН.
Вместе с этим собеседник издания отметил, что глава Минобороны США называет украинского министра "другом".
Ранее Резников заявил, что готов к возможному уходу с поста главы военного ведомства.
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