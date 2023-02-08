На Украине заявили, что Пентагон доверяет Резникову, несмотря на коррупционный скандал

Руководитель совета общественного контроля антикоррупционного бюро Украины Марк Савчук заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин показывает, насколько сильно уважает коллегу Алексея Резникова. Это происходит на фоне скандала в министерстве, отметил чиновник.

"Остин всё время обнимается с Резниковым", — сказал Савчук, слова которого приводит УНН.

Вместе с этим собеседник издания отметил, что глава Минобороны США называет украинского министра "другом".

Ранее Резников заявил, что готов к возможному уходу с поста главы военного ведомства.