Представители МИД России отреагировали на призывы Вашингтона запустить инспекции по стандартам Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Во внешнеполитическом ведомстве сочли эти требования циничными и напомнили, что Киев при поддержке США пытался нанести удары по объектам на территории РФ.
"США развязали против РФ гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав", — подчеркнули в МИД.
Вместе с этим дипломаты отметили, что американские власти добиваются поражения Москвы на Украине, поставляют ВСУ оружие, инструкторов и наёмников. В такой ситуации невозможно продолжать взаимодействовать с Вашингтоном на прежнем уровне, заключили представители министерства.
Ранее конгрессмен Мэтт Гетц призвал чиновников перестать помогать Киеву.
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