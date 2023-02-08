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МИД России: США рискуют запустить вооружённое столкновение двух ядерных держав

Силовые структуры

Представители МИД России отреагировали на призывы Вашингтона запустить инспекции по стандартам Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Во внешнеполитическом ведомстве сочли эти требования циничными и напомнили, что Киев при поддержке США пытался нанести удары по объектам на территории РФ.

МИД России: США рискуют запустить вооружённое столкновение двух ядерных держав

"США развязали против РФ гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав", — подчеркнули в МИД.

Вместе с этим дипломаты отметили, что американские власти добиваются поражения Москвы на Украине, поставляют ВСУ оружие, инструкторов и наёмников. В такой ситуации невозможно продолжать взаимодействовать с Вашингтоном на прежнем уровне, заключили представители министерства.

Ранее конгрессмен Мэтт Гетц призвал чиновников перестать помогать Киеву.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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