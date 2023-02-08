Киевская власть отправляет на фронт возвращённых из плена украинских солдат, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что киевский режим отправляет на фронт возвращённых из плена украинских солдат, что нарушает гуманистические нормы и Женевскую конвенцию.

Она рассказала, что к ней обращаются матери и жёны украинских военных, которые попали в плен, и просят не возвращать их домой, поскольку Киев снова направит этих людей на фронт.

Москалькова сослалась на одну из статей Женевской конвенции, в которой сказано, что репатриированных военнопленных нельзя привлекать к военной службе.

"Это противоречит не только нравственным нормам гуманизма и милосердия, но и Женевской конвенции об обращении с военнопленными", — написала она в своём Telegram-канале.

Москалькова призвала международное правозащитное сообщество оказать влияние на киевский режим и заставить его прекратить эту губительную практику.

Ранее она призывала ООН и Международный комитет Красного креста потребовать от руководства Украины не применять пытки в отношении пленных.