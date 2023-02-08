Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
От ставшего инвалидом актёра из "Папиных дочек" Михаила Казакова ушла жена — "Как научишься ходить, так и звони"
Лолита Милявская: я давно исключила алкоголь ради похудения
Дочь Любови Полищук Мариэтта отказалась играть свою маму в потенциальном байопике
Лия Ахеджакова о снятии её со всех ролей театра "Современник": Сижу и плачу
Минобороны: ВС РФ уничтожили в Харькове цеха авиазавода, где модернизировали беспилотники
Ольга Орлова пожаловалась на плохое самочувствие после родов
Генерал Гурулёв: если ВС Украины неожиданно ударят через Брянск, то до Москвы останется совсем немного
РИА Новости: мировые центробанки скупили всё золото и готовятся к худшему
Полковник США Макгрегор жёстко высмеял планы Дуды помочь Зеленскому захватить Крым

Генерал ВС США Бен Ходжес призвал ВС Украины бомбить города Крыма дальнобойными ракетами

Силовые структуры

Бывший командующий армией Соединённых Штатов Америки в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что ВС Украины пора переходить к более решительным действиям в Крыму. Он предложил бить по мостам и крупным городам полуострова, иначе Киев не сможет захватить его до конца лета текущего года.

Генерал ВС США Бен Ходжес призвал ВС Украины бомбить города Крыма дальнобойными ракетами

Чтобы успешно наносить удары по Крыму, Запад должен поставить ВСУ дальнобойные ракеты уже в ближайшие месяцы.

"Нужно сделать так, чтобы они (Россия. — Прим. ред.) никогда не отремонтировали Керченский мост, продолжать наносить удары по мостам в Мариуполе и Мелитополе — путях, которые ведут в Крым, наносить удары по Севастополю, Сакам, Джанкою и другим целям при помощи точного дальнобойного оружия", — приводит слова генерала "ПолитНавигатор".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
РИА Новости: землетрясение в Турции и Сирии изменит позиции РФ на Ближнем Востоке

Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.

РИА Новости: землетрясение в Турции и Сирии изменит позиции РФ на Ближнем Востоке
Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие
Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие
Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
"Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов Знак зодиака 8 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
РИА Новости: отцу, отбивавшему сына от неправомерного призыва, прострелили ноги в Николаеве
Переворот или "Майдан" в Турции: США попытаются убрать Эрдогана на выборах
Генштаб ВСУ бросил на оборону Артёмовска 241-ю бригаду, состоящую из женщин и пенсионеров
Генштаб ВСУ бросил на оборону Артёмовска 241-ю бригаду, состоящую из женщин и пенсионеров
Последние материалы
Дочь Любови Полищук Мариэтта отказалась играть свою маму в потенциальном байопике
Лия Ахеджакова о снятии её со всех ролей театра "Современник": Сижу и плачу
Минобороны: ВС РФ уничтожили в Харькове цеха авиазавода, где модернизировали беспилотники
Ольга Орлова пожаловалась на плохое самочувствие после родов
Генерал Гурулёв: если ВС Украины неожиданно ударят через Брянск, то до Москвы останется совсем немного
РИА Новости: мировые центробанки скупили всё золото и готовятся к худшему
Полковник США Макгрегор жёстко высмеял планы Дуды помочь Зеленскому захватить Крым
На Украине появились предложения сломать конечности, чтобы избежать мобилизации в ВСУ
Психолог: для того, чтобы вас слушали, нужно выбирать интересные или важные темы
В Саратове произошло уже седьмое с начала года нападение на скорую помощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников