Генерал ВС США Бен Ходжес призвал ВС Украины бомбить города Крыма дальнобойными ракетами

Бывший командующий армией Соединённых Штатов Америки в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что ВС Украины пора переходить к более решительным действиям в Крыму. Он предложил бить по мостам и крупным городам полуострова, иначе Киев не сможет захватить его до конца лета текущего года.

Чтобы успешно наносить удары по Крыму, Запад должен поставить ВСУ дальнобойные ракеты уже в ближайшие месяцы.

"Нужно сделать так, чтобы они (Россия. — Прим. ред.) никогда не отремонтировали Керченский мост, продолжать наносить удары по мостам в Мариуполе и Мелитополе — путях, которые ведут в Крым, наносить удары по Севастополю, Сакам, Джанкою и другим целям при помощи точного дальнобойного оружия", — приводит слова генерала "ПолитНавигатор".