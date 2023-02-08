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Минобороны: ВС России уничтожили более 130 украинских военных на Красно-Лиманском направлении

Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации на Красно-Лиманском направлении нанесли удары по подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад армии Украины.

Минобороны: ВС России уничтожили более 130 украинских военных на Красно-Лиманском направлении

По данным военного ведомства, противник находился в районах Стельмаховки, Червонопоповки, Червоной Диброви, Кузьмино в Луганской Народной Республике и Терны в Донецкой Народной Республике.

"Ликвидированы более 130 солдат, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины ВСУ", — отметили в министерстве.

Также в МО рассказали об уничтожении установки реактивной системы залпового огня "Град" и хранилища боеприпасов у Подлимана Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили о ликвидации цеха харьковского авиазавода, на территории которого инженеры модернизировали дроны.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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