Минобороны: ВС России уничтожили более 130 украинских военных на Красно-Лиманском направлении

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации на Красно-Лиманском направлении нанесли удары по подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад армии Украины.

По данным военного ведомства, противник находился в районах Стельмаховки, Червонопоповки, Червоной Диброви, Кузьмино в Луганской Народной Республике и Терны в Донецкой Народной Республике.

"Ликвидированы более 130 солдат, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины ВСУ", — отметили в министерстве.

Также в МО рассказали об уничтожении установки реактивной системы залпового огня "Град" и хранилища боеприпасов у Подлимана Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили о ликвидации цеха харьковского авиазавода, на территории которого инженеры модернизировали дроны.