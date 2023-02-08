Великобритания рассматривает возможность передачи украинским властям военных самолётов.
Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на правительство Британии.
"Лондон изучает отправку Украине британских истребителей", — сказано в сообщении.
По данным телеканала Sky News, "премьер-министр попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолёты Великобритания потенциально может передать киевскому режиму".
А тем временем, российские подразделения начинают выводить из строя вооружение НАТО
"Жители Волынской области также сообщают о проблемах со связью Starlink. Интернета почти нигде нет", — сообщил сегодня ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.