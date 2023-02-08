Wall Street Journal: Великобритания может передать Украине истребители

Великобритания рассматривает возможность передачи украинским властям военных самолётов.

Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на правительство Британии.

"Лондон изучает отправку Украине британских истребителей", — сказано в сообщении.

По данным телеканала Sky News, "премьер-министр попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолёты Великобритания потенциально может передать киевскому режиму".

А тем временем, российские подразделения начинают выводить из строя вооружение НАТО

"Жители Волынской области также сообщают о проблемах со связью Starlink. Интернета почти нигде нет", — сообщил сегодня ведущий Первого канала Руслан Осташко.