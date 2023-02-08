Постпред РФ при ООН: танки Запада на Украине "погоды не сделают"

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал поставки западных танков на Украину. Как подчеркнул дипломат, российские власти осознают, что лидеры продолжат снабжать ВСУ техникой, пока Киев "полностью не обанкротится на поле боя".

При этом политик отметил, что Москва призывает страны прекратить передавать Украине оружие.

Также Небензя напомнил, что во время военной спецоперации армия России ликвидировала свыше 7,5 тысячи танков ВСУ.

"Сто, двести, триста новых танков погоды, что называется, не сделают", — сказал постпред РФ при ООН на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Ранее ветеран армии США Гленн Жирона предупредил, что поставки танков M1 Abrams сопряжены с серьёзными логистическими трудностями.