Опубликованы видеокадры с результатами ночных боёв 114-й бригады НМ ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии РФ.

Появились видеокадры с результатами боёв 114-й бригады. На них видны потери в живой силе. Техника ВС Украины охвачена огнём.

"Артиллерия и танки 114-й бригады первого Донецкого армейского корпуса (ранее 11-й полк НМ ДНР) своими эффективными ночными действиями нанесли противнику тяжёлые потери в живой силе и бронетехнике", — пишут военкоры.