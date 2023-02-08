Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии РФ.
Появились видеокадры с результатами боёв 114-й бригады. На них видны потери в живой силе. Техника ВС Украины охвачена огнём.
"Артиллерия и танки 114-й бригады первого Донецкого армейского корпуса (ранее 11-й полк НМ ДНР) своими эффективными ночными действиями нанесли противнику тяжёлые потери в живой силе и бронетехнике", — пишут военкоры.
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