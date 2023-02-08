Рогов заявил о необходимости отодвинуть линию фронта ВС РФ на 150 километров из-за поставок ракет ВСУ

Поставка ВСУ дальнобойных ракет актуализирует отодвигание линии фронта вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее США заявляли о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 2,2 миллиарда долларов. В его состав должны войти средства ПВО, ракеты для HIMARS, дальнобойные снаряды GLSDB. Последние могут преодолевать расстояние до 150 км, поэтому есть большие риски для РФ.

"Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб", — заявил Рогов корреспондентам РИА Новости.

Он отметил, что под угрозой находятся не только Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но и Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород.

"А если говорить про Крым, то это Армянск и Джанкой", — подчеркнул Рогов.